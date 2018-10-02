"أنصار الله" تقيل القيادي الذي هاجم علي عبد الله صالح بعد مقتله

أقالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) القيادي البارز في حزب "المؤتمر الشعبي العام" عبده محمد الجندي، من منصب محافظ تعز، جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة " أنصار الله "، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء مهدي المشاط، أصدر قرارا، اليوم الثلاثاء، بتعيين أمين علي عبد الله البحر، محافظا لمحافظة تعز، بدلا من الجندي، الذي عين في المنصب أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وحسب "سبأ" فإن قرارا آخر صدر عن رئيس المجلس السياسي بتعيين القيادي المؤتمري عبده الجندي، عضوا في مجلس الشورى.

وكان الجندي، قد هاجم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد مقتله على أيدي "الحوثيين"، رغم أنه كان من أقرب المقربين إليه وعينه متحدثا باسم المؤتمر الشعبي العام وعضوا في اللجنة العامة للتنظيم.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.