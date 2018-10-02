الكشف عن المحاور التي يناقشها أمير قطر خلال زيارته إلى بيرو

وتضمن الإنفوجرافيك أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة، التي تمثلت في ستة بنود، هي: اتفاقية للتعاون القانوني، اتفاقية للتعاون والتبادل التجاري، مذكرة تفاهم في مجال التعليم، مذكرة تفاهم ومشاورات بين وزارتي الخارجية في البلدين، مذكرة تفاهم استثماري بين البلدين، وكذلك مذكرة بين غرفتي التجارة والصناعة بين البلدين.
#انفوجرافيك— وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) ٢ أكتوبر ٢٠١٨
سمو الأمير @TamimBinHamad يزور بيرو لفتح آفاق جديدة للتعاون.#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/CbgRB9SL5H
وكان أمير قطر، قد بدأ أمس الاثنين، زيارة إلى أمريكا اللاتينية، وتحديدا إلى الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين.
وفي حسابه على موقع "تويتر"، غرد أمير قطر، قائلا: "بدأت اليوم جولة في أمريكا الجنوبية لتعميق التعاون الثنائي مع كل من الإكوادور والبيرو وباراغواي والأرجنتين".
وأضاف أمير قطر: "هذه الجولة التي تستكمل جولتين سابقتين في 2015 و2016 ستضيف شراكات جديدة لقائمة شراكاتنا في هذه القارة، والتي تشمل عشرات القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح بلداننا".
بدأت اليوم جولة في أمريكا الجنوبية لتعميق التعاون الثنائي مع كل من الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين. هذه الجولة التي تستكمل جولتين سابقتين في ٢٠١٥ و٢٠١٦ ستضيف شراكات جديدة لقائمة شراكاتنا في هذه القارة والتي تشمل عشرات القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح بلداننا— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ١ أكتوبر ٢٠١٨
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