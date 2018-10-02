الكشف عن المحاور التي يناقشها أمير قطر خلال زيارته إلى بيرو

نشرت وزراة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إنفوجرافيك عن زيارة أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، إلى دولة بيرو في أمريكا اللاتينية.

وتضمن الإنفوجرافيك أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة، التي تمثلت في ستة بنود، هي: اتفاقية للتعاون القانوني، اتفاقية للتعاون والتبادل التجاري، مذكرة تفاهم في مجال التعليم، مذكرة تفاهم ومشاورات بين وزارتي الخارجية في البلدين، مذكرة تفاهم استثماري بين البلدين، وكذلك مذكرة بين غرفتي التجارة والصناعة بين البلدين.

وكان أمير قطر، قد بدأ أمس الاثنين، زيارة إلى أمريكا اللاتينية، وتحديدا إلى الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، غرد أمير قطر، قائلا: "بدأت اليوم جولة في أمريكا الجنوبية لتعميق التعاون الثنائي مع كل من الإكوادور والبيرو وباراغواي والأرجنتين".

وأضاف أمير قطر: "هذه الجولة التي تستكمل جولتين سابقتين في 2015 و2016 ستضيف شراكات جديدة لقائمة شراكاتنا في هذه القارة، والتي تشمل عشرات القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح بلداننا".