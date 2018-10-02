بعد مساعيها لحل النزاع الأفغاني... قطر تعلق على الهجوم الإرهابي في ننجرهار

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للتفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جددت قطر موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.



© REUTERS / OMAR SOBHANI مقتل 13 شخصا وإصابة 56 آخرين بهجوم انتحاري في أفغانستان

وكان 13 شخصا قد قتلوا وأصيب عشرات آخرون، في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال عطاء الله خوغياني الناطق باسم حاكم الولاية، في بيان: "الهجوم أدى لاستشهاد 13 شخصا وإصابة 43 آخرين حالة معظمهم مستقرة".

وقد وقع الهجوم في مديرية كامه حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (9 صباحا بتوقيت غرينتش) أثناء مشاركة حشد من المواطنين الأفغان في حملة انتخابية لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية المزمع إقامتها في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأشار خوغياني إلى أن المرشح ويدعى ناصر مومند نجا من الهجوم.

ولم تعلن، أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن ولاية ننغرهار تشهد نفوذا كبيرا للعديد من الجماعات المسلحة على رأسها حركة طالبان وتنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا).

وهجوم اليوم يأتي في إطار سلسلة من الحوادث التي تعرض لها مرشحون للانتخابات التشريعية، حيث سبق وأن استهدف عددا من المرشحين بهجمات في قندهار وغزني.

وكان مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، قد بحث الأربعاء 2 أغسطس/ آب، مع الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، العلاقات الثنائية والوساطة القطرية لإنهاء الصراع في أفغانستان.

وذكرت الوكالة القطرية الرسمية للأنباء وقتها أنه جرى خلال اللقاء، في العاصمة كابول، "بحث العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزها، وسبل تحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان".

الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وسبل تحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان، وجهود الوساطة القطرية ومساعيها الحميدة في التقريب بين وجهات نظر الأطراف المعنية في هذا الصراع. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ١ أغسطس ٢٠١٨

كما بحث الطرفان "جهود الوساطة القطرية ومساعيها الحميدة في التقريب بين وجهات نظر الأطراف المعنية في هذا الصراع (الأفغاني).

وأشاد الرئيس الأفغاني، وفق الوكالة، بـ"جهود قطر في الوساطة بين الأطراف الأفغانية، وسعيها إلى تحقيق السلام في أفغانستان".