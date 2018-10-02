تنظيم "داعش" يعلن مقتل قيادي كبير في سيناء

أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي كبير في صفوفه في شبه جزيرة سيناء بمصر، وهو ما يمثل ضربة للمتشددين المسؤولين عن سلسلة هجمات استهدفت قوات أمن ومدنيين.

ونشر تنظيم "داعش" خبرا عبر قنواته على تطبيق "تليغرام" بعنوان "قوافل الشهداء" يضم صورة لرجل مبتسم ذي لحية صغيرة، وعرفه التنظيم بأنه أبو حمزة المقدسي، كما نقلت وكالة "رويترز".

وذكر التنظيم الإرهابي أن المقدسي، وهو فلسطيني، كان مسؤولا عن التخطيط والتدريب في سيناء ، دون أن يورد تفاصيل بشأن أين أو متى أو كيف قتل.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش المصري على الإعلان لكن مصادر أمنية قالت إن المقدسي قتل مع شخصين آخرين أمس الاثنين في غارة جوية استهدفت سيارتهم قرب مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

ويشن الجيش والشرطة عملية أمنية في سيناء منذ فبراير/ شباط للقضاء على المتشددين الموالين لتنظيم "داعش"، وانطلقت العملية بعد هجوم على مسجد في نوفمبر/ تشرين الثاني أسفر عن مقتل مئات المصلين.

وأعلن الجيش أن مئات ممن يشتبه بأنهم متشددون فضلا عن عشرات الجنود قتلوا في العملية التي يشارك فيها آلاف من قوات الشرطة والجيش بدعم من الأسلحة الثقيلة والقوات الجوية.