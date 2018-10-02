فريق الدعم الاستشاري في "الناتو" يدرس بناء قدرات الكويت

استضاف المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون في الكويت، اليوم الثلاثاء، فريق الدعم الاستشاري التابع للحلف الذي يضم مجموعة من خبراء إدارة الأزمات.

دبي — سبوتنيك. وقال المركز في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "الهدف من الزيارة، التي تدوم ثلاثة أيام، هو الاتفاق على برنامج تدريبي متكامل لبناء قدرات الكويت في مجالات إدارة الازمات وللتعرف على اسلوب مواجهة الازمات الفعلية وكيفية التعامل معها".

© AFP 2018 / BULENT KILIC البنتاغون يسحب أنظمة الصواريخ "باتريوت" من الكويت والبحرين والأردن

وأضاف البيان أنه شارك في الاجتماع عدد من الجهات الحكومية الكويتية منها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني الكويتي والادارة العامة للإطفاء".

يذكر أن الولايات المتحدة قد سحبت، في 27 من شهر أيلو/سبتمبر الماضي بطاريات مضادة للطائرات والصواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات والصواريخ من 3 دول في الشرق الأوسط، هي الكويت والبحرين والأردن.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن الخطوة الأمريكية "إجراء داخلي روتيني يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي".