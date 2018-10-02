أول تعليق لرئيس العراق بعد فوزه بالانتخابات

أكد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، أنه سيكون رئيسا للعراق بأكمله دون التمييز بين فئة أو أخرى.

بغداد — سبوتنيك. وقال صالح، في كلمة له أمام البرلمان العراقي فور إعلان فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، "سأكون رئيسا للعراق وليس لفئة أو جهة معينة".

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE تعرف على الرئيس العراقي الجديد برهم صالح وسيرة حياته

وهنأ رئيس الجمهورية العراقية الحالي فؤاد معصوم، برهم صالح بمناسبة انتخابه اليوم رئيساً جديدا للجمهورية في اتصال هاتفي، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية.

بينما اعترض رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، على آلية انتخاب الرئيس العراقي. وقال في بيان، أثناء انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، إن "ما يجري الآن لاختيار رئيس جمهورية العراق مخالف للأعراف المتبعة في انتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة، فكان ينبغي أن يتم اختيار مرشح كردي من أكبر كتلة أو أن تحسم الكتل الكردية الأمر".

وأكد بارزاني أن "الآلية المتبعة حالياً ليست مقبولة على الإطلاق، وسيكون لنا موقفنا منه قريباً".

وأعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني انسحاب مرشحهم فؤاد حسين من الجولة الثانية للتصويت داخل البرلمان على اختيار الرئيس العراقي، احتجاجا على الآلية التي اتبعها البرلمان لاختيار الرئيس، إلا أن هيئة رئاسة البرلمان العراقي رفضت طلب الانسحاب، وأعلنت بدء جولة تصويت ثانية بين فؤاد وصالح.

يذكر أن صالح تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004 ومن ثم وزيراً للتخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء في أول حكومة منتخبة عام 2006 حيث تولى الإشراف على الملف الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية.