السر وراء قلق السعوديين من أن يكون "تويتر بفلوس"

دشن سعوديون هاشتاغ "#تويتر_بفلوس"، لكي يتساءلوا من خلاله حول إمكانية أن يتخلى موقع التغريدات الشهير عن مجانيته، خاصة بعد انتشار خبر من جنوب أفريقيا، تناول قيام شركة "إم تي إن" للاتصالات، بوقف خدمة "تويتر" المجانية لعملائها، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء الماضي، الموافق 25 سبتمبر/ أيلول.
وتابعت: "منحت "إم تي إن" لأول مرة الناس منصة مجانية لتجربة "تويتر"، وخلال تلك الفترة، كان في جنوب إفريقيا فقط 5.5 مليون مستخدم لـ"تويتر"، ولكن "إم تي إن" أصبحت تمتلك الآن أكثر من ضعف هذا الرقم على شبكتنا فقط".
وأشارت "إم تي إن" إلى أنه نتيجة إتاحتها "تويتر" مجانا لعملائها، فقد ارتفع عددهم في جنوب إفريقيا الشهر الماضي إلى 13 مليون مستخدم، يستخدمون 1.0 بيتابايت من البيانات في الشهر.
واعتلى هاشتاغ "#تويتر_بفلوس" قائمة أكثر الموضوعات رواجا وتداولا في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ونعرض جانب من آراء الناس بشأن ذلك الموضوع:
كتب مغرد: "عن نفسي أتوقع اذا فعلا راح يطلبوا مقابل مادي، فقط راح يطلبوا من الناس اللي تبغى خاصيات او مميزات إضافية راح يعلنوا عنها من قبل… وما أتوقع انه راح يكون أجباري انك تدفع حتى تستخدم المنصة مثل ما يتوقعه معظم المغردين".
عن نفسي أتوقع اذا فعلا راح يطلبوا مقابل مادي، فقط راح يطلبوا من الناس اللي تبغى خاصيات او مميزات إضافية راح يعلنوا عنها من قبل… وما أتوقع انه راح يكون أجباري انك تدفع حتى تستخدم المنصة مثل ما يتوقعه معظم المغردين #تويتر_بفلوس— محمد مشيع الغامدي (@MohamedMoshaya) October 2, 2018
بينما غرد آخر: "أتوقع تكون بداية النهاية لتويتر لو تم إقرار رسوم على استخدامه تدفع من قبل الأفراد، أما لو اقرت على المشغلين فالموضوع سيعود على المستهلك بطريقه غير مباشره ويكون اهون واخف كضرر".
اتوقع تكون بداية النهاية لتويتر لو تم اقرار رسوم على استخدامه تدفع من قبل الأفراد، اما لو اقرت على المشغلين فالموضوع سيعود على المستهلك بطريقه غير مباشره ويكون اهون واخف كضرر..— مجاهد الأميري (@mujahd_alameery) October 2, 2018
لكل برنامج وقت واتوقع وقت تويتر قرب ينتهي..
لكن وش تتوقعو الصرخه القادمه؟ #تويتر_بفلوس pic.twitter.com/jhAj6IX17B
وكتب مغرد آخر: "تويتر اهم شي في حياتي حرام يكون بفلوس".
#تويتر_بفلوس— 💚Saudi Arabia💚 (@SaudiAr63696040) October 2, 2018
تويتر اهم شي في حياتي حرام يكون بفلوس💔💔
وكتبت مغردة: "كل شي إلا تويتر".
كل شي الا تويتر 😭 #تويتر_بفلوس— nosaaa (@nosaaa00354955) October 2, 2018
وغرد مغرد آخر بصورة طريفة، في إشارة منه إلى أنه سيتجه لاستخدام "فيسبوك" بعد أنباء أن "تويتر" أصبح غير مجاني.
يالله رحلنا للفيس بوك هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه😂😂😂— أحمد الذايدي.🇮🇹 (@althaidy_1) October 2, 2018
#تويتر_بفلوس pic.twitter.com/PpwKSlupSA
وتساءل مغرد عن الموقع الذي سيفرغ فيه طاقته السلبية، بعدما أصبح استخدام تويتر بنقود.
#تويتر_بفلوس— njm. (@inuro6) October 2, 2018
طاقتي سلبيه وين افرغها الحين 💔. pic.twitter.com/19HadWsXcj
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