تسجيل
21:47 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    تويتر

    السر وراء قلق السعوديين من أن يكون "تويتر بفلوس"

    © REUTERS / Kacper Pempel
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعرب العديد من السعوديين عن قلقهم، اليوم الثلاثاء، من إمكانية أن يتحول واحد من مواقعهم المفضلة للتواصل الاجتماعي "تويتر" إلى خدمة غير مجانية.

    دشن سعوديون هاشتاغ "#تويتر_بفلوس"، لكي يتساءلوا من خلاله حول إمكانية أن يتخلى موقع التغريدات الشهير عن مجانيته، خاصة بعد انتشار خبر من جنوب أفريقيا، تناول قيام شركة "إم تي إن" للاتصالات، بوقف خدمة "تويتر" المجانية لعملائها، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء الماضي، الموافق 25 سبتمبر/ أيلول.

    الملك سلمان
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    "العبارة المحذوفة" تشغل تويتر... أول تعليق رسمي على قرار الملك سلمان
    أوضحت جاكي أووسوليفان، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية لشبكة "إم تي إن" في بيان، أن خدمة "تويتر" المجانية بدأت في الشركة كعرض ترويجي مدته 90 يوما بدءا من مايو/ أيار 2014، ومع مرور الوقت، أصبح "تويتر" جزءا من المشهد الاجتماعي لوسائل الإعلام في جنوب إفريقيا.

    وتابعت: "منحت "إم تي إن" لأول مرة الناس منصة مجانية لتجربة "تويتر"، وخلال تلك الفترة، كان في جنوب إفريقيا فقط 5.5 مليون مستخدم لـ"تويتر"، ولكن "إم تي إن" أصبحت تمتلك الآن أكثر من ضعف هذا الرقم على شبكتنا فقط".

    وأشارت "إم تي إن" إلى أنه نتيجة إتاحتها "تويتر" مجانا لعملائها، فقد ارتفع عددهم في جنوب إفريقيا الشهر الماضي إلى 13 مليون مستخدم، يستخدمون 1.0 بيتابايت من البيانات في الشهر.

    واعتلى هاشتاغ "#تويتر_بفلوس" قائمة أكثر الموضوعات رواجا وتداولا في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ونعرض جانب من آراء الناس بشأن ذلك الموضوع:

    كتب مغرد: "عن نفسي أتوقع اذا فعلا راح يطلبوا مقابل مادي، فقط راح يطلبوا من الناس اللي تبغى خاصيات او مميزات إضافية راح يعلنوا عنها من قبل… وما أتوقع انه راح يكون أجباري انك تدفع حتى تستخدم المنصة مثل ما يتوقعه معظم المغردين".

    ​بينما غرد آخر: "أتوقع تكون بداية النهاية لتويتر لو تم إقرار رسوم على استخدامه تدفع من قبل الأفراد، أما لو اقرت على المشغلين فالموضوع سيعود على المستهلك بطريقه غير مباشره ويكون اهون واخف كضرر".

    ​وكتب مغرد آخر: "تويتر اهم شي في حياتي حرام يكون بفلوس".

    ​وكتبت مغردة: "كل شي إلا تويتر".

    ​وغرد مغرد آخر بصورة طريفة، في إشارة منه إلى أنه سيتجه لاستخدام "فيسبوك" بعد أنباء أن "تويتر" أصبح غير مجاني.

    ​وتساءل مغرد عن الموقع الذي سيفرغ فيه طاقته السلبية، بعدما أصبح استخدام تويتر بنقود.

    انظر أيضا:

    "العبارة المحذوفة" تشغل تويتر... أول تعليق رسمي على قرار الملك سلمان
    تويتر تحذر مستخدميها: رسائلكم وتغريداتكم "مخترقة"
    روسيا تطالب تويتر وفيسبوك بالامتثال للقانون
    سعودية تتصدر "تويتر" بعد قص شعرها
    وزير الخارجية الإيراني يحتج على غلق حسابات الإيرانيين على "تويتر"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, تغريدات, أخبار السعودية, مواقع التواصل الإجتماعي, تويتر, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة لبستان ملكي، من قبل المصور عمر كانيباك من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018
    الإرهابيون لا يتعلمون!
    الإرهابيون لا يتعلمون من دروسهم السابقة في سوريا
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك