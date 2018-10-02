بالفيديو... ضفادع بشرية سعودية تنفذ مهمة خاصة في البحر الأحمر

نفذت الضفادع البشرية التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحدى مهماتها على جزيرة تقع داخل مياه البحر الأحمر.

وبحسب الموقع الإلكتروني "عاجل"، قامت الضفادع البشرية التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بتنفيذ مهمة استطلاعية والتأكد من صحة المعلومات العسكرية، وذلك خلال 20 دقيقة فقط.

وقال أحد المشاركين في العملية، إنها تمت بشكل صحيح، من قبل رجال قوات البحرية الخاصة السعودية المنضمة للتحالف العربي. وفقًا لتقرير بثته قناة "العربية".

وعند وصول الضفادع البشرية إلى شاطئ الجزيرة، قاموا بإخفاء قاربهم، وتمركز بعض منهم على الشاطئ، بينما قام الآخرون بتنفيذ مهام العملية الاستطلاعية، وقال قائد المجموعة إن أفراد الضفادع البشرية خاضوا تدريبات مكثفة وصعبة لأداء مهامهم بشكل دقيق.

وتم إنجاز المهمة، والتأكد من المعلومة العسكرية، التي استهدفتها سفن التحالف بعد ذلك.