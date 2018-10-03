مسؤول ليبي يكشف عن تشكيل لواء عسكري جديد

قال مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، إن العميد على صالح القطعاني، آمر اللواء 73 قد قام باستلام مقر لواء خالد بن الوليد، بعد قرار القائد العام بحل اللواء وضمه للواء 73 مشاة.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد الخرطوش في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "العميد على صالح القطعاني آمر اللواء 73 قام باستلام مقر لواء خالد بن الوليد بعد قرار القائد العام بحل اللواء وضمه للواء 73 مشاة لتؤول كافة أسلحته ومعداته وأفراده إلى اللواء 73 مشاة"، مضيفا أن "مراسم التسليم كانت بتواجد رئيس اللجنة المكلفة بالتسليم العميد فيتور الشيخي وعضو اللجنة العقيد مفتاح العبيدي".

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وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي لكتيبة 276 مشاة، أن "الاستلام تم من آمر لواء خالد بن الوليد، العميد حسين الفرجاني، والتسليم للعميد على صالح القطعاني آمر اللواء 73 مشاة"، موضحا أن "آمر اللواء 73 سوف يقوم بدوره بتنظيم اللواء في الساعات القادمة واستلام المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة المتمثلة في القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر".

يشار أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، كان قد أصدر قرار بإنشاء اللواء 73 مشاة تحت قيادة العميد على صالح القطعاني ويضم هذا اللواء 6 كتائب أمنية ويكون تمركزه في مدينة بنغازي.