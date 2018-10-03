الممثل الأممي في العراق يهنئ صالح بانتخابه رئيسا للجمهورية

هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، أمس الثلاثاء، برهم صالح بانتخابه رئيسا للعراق، حاثا على الإسراع بالمضي قدما في تشكيل الحكومة الجديدة.

بغداد- سبوتنيك. وذكر كوبيش، في بيان أن: "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وأسرة الأمم المتحدة تهنئ السيد برهم صالح بانتخاب مجلس النواب له رئيسا لجمهورية العراق، وتتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد في مهمته بصفته ضامنا لدستور العراق وتنفيذه، في تعزيز العراق كدولة موحدة واتحادية وديمقراطية، ودعم الإصلاح في العراق في مرحلة ما بعد النزاع، وإعادة التأهيل والتعافي لصالح الشعب العراقي كافة".

© REUTERS / AKO RASHEED برهم صالح يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة العراق الجديدة

وحثّ كوبيش: "القادة الدستوريين والقوى السياسية في مجلس النواب على الإسراع في المضي قدما، بنفس القوة والتمسّك بالتواقيت الزمنية الدستورية، في عملية تسمية رئيس الوزراء، ليعقبها تشكيل حكومة وطنية مؤيدة للإصلاح وعابرة للطوائف وتستند إلى تعاون الشراكة بين مختلف المكونات والفئات في العراق".

وأضاف:"سيكون بمقدور حكومة كهذه توحيد البلاد والشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تضمن نجاح مكافحة الفساد وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات وتحقيق مستقبل كريم للشعب العراقي وصون استقلال البلاد ومصالحها بالتعاون مع جميع جيرانها وداعميها الدوليين وحماية سيادتها".