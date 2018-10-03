الممثل الأممي في العراق يهنئ صالح بانتخابه رئيسا للجمهورية

بغداد- سبوتنيك. وذكر كوبيش، في بيان أن: "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وأسرة الأمم المتحدة تهنئ السيد برهم صالح بانتخاب مجلس النواب له رئيسا لجمهورية العراق، وتتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد في مهمته بصفته ضامنا لدستور العراق وتنفيذه، في تعزيز العراق كدولة موحدة واتحادية وديمقراطية، ودعم الإصلاح في العراق في مرحلة ما بعد النزاع، وإعادة التأهيل والتعافي لصالح الشعب العراقي كافة".
وأضاف:"سيكون بمقدور حكومة كهذه توحيد البلاد والشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تضمن نجاح مكافحة الفساد وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات وتحقيق مستقبل كريم للشعب العراقي وصون استقلال البلاد ومصالحها بالتعاون مع جميع جيرانها وداعميها الدوليين وحماية سيادتها".
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