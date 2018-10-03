اليمن... "أطباء بلا حدود" تدين استهدافها بتفجير في الضالع وتعلن تعليق برامجها

وأضافت: "تدين منظمة أطباء بلا حدود بشدة الهجمات على مجمعنا وموظفينا. ونظرا لشدة هذه الهجمات، فقد اضطرت المنظمة إلى سحب موظفيها من مدينة الضالع وتعليق برامجها الطبية حتى إشعار آخر".
وأكدت "أنّ هذه الهجمات التي استهدفت موظفينا العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، ستحرم الآلاف من اليمنيين من المساعدات الإنسانية والطبية والتي هم بأشد الحاجة إليها".
وشددت على:
أنه يحظر استهداف السكان المدنيين، بما في ذلك الجهات التي تعمل في المجال الإنساني في جميع الأوقات، ويترتب على ذلك حرمان السكان من الحصول على المساعدة الإنسانية.
ودعت منظمة أطباء بلا حدود جميع الأطراف المتنازعة والجماعات المسلحة والأفراد إلى احترام وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والصحي في اليمن.
وأشارت إلى أن منظمة أطباء بلا حدود تعمل في مدينة الضالع منذ عام 2011، حيث تقدم الرعاية الطبية المجانية لأهالي الضالع وقعطبة والأزارق ودمت.
وجددت منظمة أطباء بلا حدود الالتزام بتقديم خدماتها لليمنيين، وأنها تعمل في 15 مستشفى ومركزا صحيا في اليمن وتقدم الدعم لأكثر من 16 مستشفى أو مركزا صحيا في 12 محافظة.
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