السعودية تتخذ 11 إجراء جديدا... أحدها يستهدف المقيمين

اتخذت السعودية 11 إجراء جديدا، أحدها يستهدف المقيمين الأجانب على أراضيها.

وأكد تقرير مجموعة العمل المالي "فاتف" قيام المملكة بتغييرات جذرية في نظامي مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وكشف إحصاء أخير عن وجود 11 إجراء اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي، "ساما"، لرفع أنظمتها ضد غسيل الأموال وتمويل والإرهاب.

ومن أبرز الإجراءات، خطة عمل لتحسين البيئة التشريعية، وإصدار أدلية وقواعد تتواكب مع المتطلبات الدولية.

وتطبق المملكة ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات، بالإضافة لتابير أخرى، تخفف إلى حد ما من مخاطر سوء استخدام الأجانب للأشخاص الاعتباريين.