السعودية تتخذ 11 إجراء جديدا... أحدها يستهدف المقيمين

وأكد تقرير مجموعة العمل المالي "فاتف" قيام المملكة بتغييرات جذرية في نظامي مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حسب صحيفة الوطن السعودية.
11 إجراء سعوديا لمكافحة #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب #السعودية https://t.co/r5Jcrb2PZy pic.twitter.com/vWftCxVDKw— محامو المملكة (@mohamoon) October 3, 2018
وكشف إحصاء أخير عن وجود 11 إجراء اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي، "ساما"، لرفع أنظمتها ضد غسيل الأموال وتمويل والإرهاب.
ومن أبرز الإجراءات، خطة عمل لتحسين البيئة التشريعية، وإصدار أدلية وقواعد تتواكب مع المتطلبات الدولية.
وتطبق المملكة ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات، بالإضافة لتابير أخرى، تخفف إلى حد ما من مخاطر سوء استخدام الأجانب للأشخاص الاعتباريين.
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