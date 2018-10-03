حملها رئيس الأركان... رسالة من الرئيس اليمني لجنوده

ونقل رئيس الأركان تحيات وتهاني "القيادة السياسية والعسكرية بقيادة الرئيس منصور هادي إلى الجنود"، حسب موقع سبتمبر.نت.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة في كلمة وجهها إلى الجنود أنه "آن الأوان التحام الجيش بالشعب لتحقيق النصر ودحر الميليشيات من كل شبر في أرض الوطن".
وأشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى "أهمية المحافظة على الجاهزية القتالية والاستعداد الجيد للمشاركة في معركة الوطن واستعادة ما تبقى من مؤسسات الدولة من قبضة الإرهاب الحوثي الذي جلب لشعبنا الكوارث والأزمات والموت".
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