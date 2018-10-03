وزير النفط العراقي: بغداد ترتقب زيارة ممثلي "روس نفط" في أكتوبر

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تترقب زيارة ممثلي شركة "روس نفط" الروسية إلى بغداد خلال الشهر الجاري، لبحث نشاط الشركة ومشاريعها في كردستان العراق.

وقال الوزير للصحفيين، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، ردا على سؤال حول خلافات بغداد مع الشركة بشأن عملها في إقليم كردستان: "ستحضر قيادة "روس نفط" إلى بغداد في أكتوبر (تشرين الأول)، وهناك سنبحث حلول هذه المسائل".

وقال اللعيبي إن أوبك لا تراجع حاليا قراراتها السابقة بشأن مستويات إنتاج النفط، بحسب "رويترز".

وتابع: "سنرى في نوفمبر (تشرين الثاني)… لم نراجع زيادة الإنتاج حتى الآن"، متحدثا للصحفيين ردا على سؤال إن كان ينبغي لأوبك أن تزيد الإنتاج إثر زيادة أسعار النفط.