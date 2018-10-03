"أنصار الله" تغلق ملف "أبناء صالح" وتعلن الإفراج عنهما

أعلنت "أنصار الله" في اليمن عن إغلاق ملف "أبناء صالح" وتم الإفراج عن نجليه المحتجزين منذ أكثر من 9 أشهر.

© AP Photo / Hani Mohammed مفاجأة... ما هو ثمن الإفراج عن أبناء صالح الذي دفعته دولتان خليجيتان

القاهرة — سبوتنيك . أعلنت جماعة "أنصار الله" الإفراج عن نجلي الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، بعد احتجاز دام أكثر من 9 أشهر.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها "أنصار الله"، اليوم الأربعاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر: "إنه تم إطلاق سراح صلاح ومدين علي عبد الله صالح بموجب قرار عفو من رئيس المجلس السياسي الأعلى".

وبتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، تراجعت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن اتفاق للإفراج عن أربعة من أقارب الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

وعلمت وكالة "سبوتنيك" حينها، أن طائرة تابعة للأمم المتحدة وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، قادمة من الأردن بعد السماح لها من التحالف العربي، بنقل صلاح ومدين علي عبد الله صالح والعقيد محمد محمد عبد الله صالح وعفاش طارق محمد عبد الله صالح، بموجب اتفاق، تم التوصل إليه مع جماعة "أنصار الله" بجهود ومساع بذلتها سلطنة عمان ممثلة بالسلطان قابوس بن سعيد.

وأضاف أن الجماعة لم تفرج عن أقارب صالح حسب الاتفاق، لتغادر الطائرة صنعاء من دونهم بعد أربع وعشرين ساعة من وصولها.