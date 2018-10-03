الكشف عن إجمالي حجم ادخارات السعوديين في البنوك

وبلغت الودائع المصرفية الادخارية في المملكة نهاية شهر أغسطس/آب إلى 425.5 مليار ريال، ما يعادل 1.9 مليار ريال، حسب صحيفة الاقتصادية.
وشكل حجم ودائع الادخار نحو 26 % من إجمالي الودائع المصرفية، البالغة 1.61 تريليون ريال.
#الاقتصادية | 425.5 مليار ريال الودائع الادخارية في #السعودية بنهاية أغسطسhttps://t.co/YPt0fi1rhw— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) October 3, 2018
#تقارير_الاقتصادية #انفوجرافيك_الاقتصادية pic.twitter.com/vLPqHWQubN
وتبلغ ودائع الادخار للهيئات الحكومية نحو 183.16 مليار ريال.
وكانت الودائع حققت أدنى مستوى لها في أبريل/نيسان الماضي وبلغت وقتها 404.9 مليار ريال.
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