الكشف عن إجمالي حجم ادخارات السعوديين في البنوك

كشفت تقرير حديث حجم الادخارات التي يحتفظ بها السعوديون في بنوك المملكة المختلفة سواء من الأفراد أو الشركات.

وبلغت الودائع المصرفية الادخارية في المملكة نهاية شهر أغسطس/آب إلى 425.5 مليار ريال، ما يعادل 1.9 مليار ريال، حسب صحيفة الاقتصادية.

وشكل حجم ودائع الادخار نحو 26 % من إجمالي الودائع المصرفية، البالغة 1.61 تريليون ريال.

وتبلغ ودائع الادخار للهيئات الحكومية نحو 183.16 مليار ريال.

وكانت الودائع حققت أدنى مستوى لها في أبريل/نيسان الماضي وبلغت وقتها 404.9 مليار ريال.