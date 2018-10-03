أبو الغيط وعزام الأحمد يناقشان تطورات ملف المصالحة الفلسطينية

​ناقش أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، مع عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية، آخر تطورات الملف وسبل إزاحة العراقيل التي تعترض إتمامها.

​وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام يعتبر أن المصالحة الفلسطينية مازالت تمثل ضرورة ملحة وهدفا لا يمكن التخلي عنه.

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وأضاف عفيفي أن ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وإنهاء الانقسام يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة.

وأكد المتحدث الرسمي أن كافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية عبر السنوات الماضية قد دعت إلى إنهاء الانقسام ورحبت بالجهود المبذولة لهذا الغرض، وعلى رأسها الجهود التي تقوم بها مصر.