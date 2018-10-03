مسؤولون أتراك: جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية بإسطنبول

وقال المسؤولون في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز" إن خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وتحدثت خديجة خطيبة جمال إلى قناة "تر آر تي" التركية، وقالت إن خاشقجي دخل إلى مبنى السفارة في الساعة الواحدة ظهرا، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة إلى الآن، مشيرة إلى أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها.

وأضافت أنها تتواصل مع الجهات الأمنية التركية من أمام مبنى القنصلية، ولم تصلها أية معلومات حول اختفائه حتى الآن.

يذكر أن خاشقجي هو صحفي سعودي عمل سابقا رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية اليومية، كما عمل مستشارا للأمير تركي الفيصل السفير السابق في واشنطن، ولكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.