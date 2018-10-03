مقتل 15 إرهابيا في سيناء قبل تنفيذهم عمليات تفجير

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول، مقتل 15 إرهابيا خلال مداهمة إحدى المزارع في مدينة العريش بشمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، توصل إلى معلومات، تفيد باستعداد بعض العناصر الإرهابية في العريش، بشمال سيناء، للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات ذكرى حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول.

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وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن قامت بمداهمة تلك العناصر في إحدى المزارع بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث نجحت في قتلهم عقب تبادل لإطلاق النار.

ولفت البيان إلى أن أجهزة الأمن عثرت بحوزة العناصر الإرهابية على مجموعة من الأسلحة والمتفجرات، من بينها 5 بندقيات آلية، و4 بندقيات خرطوش، بالإضافة إلى 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير، وكميات كبيرة من الذخيرة.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي، عن مقتل "أبو حمزة المقدسي"، مسؤول التدريب في التنظيم في شمال سيناء، خلال غارة نفذها الجيش المصري ضد سيارة كان يستقلها مع 2 آخرين.