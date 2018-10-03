مقتل 15 إرهابيا في سيناء قبل تنفيذهم عمليات تفجير

وقالت الوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، توصل إلى معلومات، تفيد باستعداد بعض العناصر الإرهابية في العريش، بشمال سيناء، للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات ذكرى حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول.
ولفت البيان إلى أن أجهزة الأمن عثرت بحوزة العناصر الإرهابية على مجموعة من الأسلحة والمتفجرات، من بينها 5 بندقيات آلية، و4 بندقيات خرطوش، بالإضافة إلى 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير، وكميات كبيرة من الذخيرة.
وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي، عن مقتل "أبو حمزة المقدسي"، مسؤول التدريب في التنظيم في شمال سيناء، خلال غارة نفذها الجيش المصري ضد سيارة كان يستقلها مع 2 آخرين.
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