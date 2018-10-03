الحكم بالإعدام على متهم بتفجير مرقد ديني في نينوى العراقية

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا على مدان بتفجير مرقد ديني في نينوى شمالي البلاد.

بغداد- سبوتنيك. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن: "الجنائية المركزية أصدرت حكمها بالإعدام على متهم قام بتفجير مرقد الإمام زين العابدين في نينوى بالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم".

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وأضاف أن "المتهمين اعترفوا باشتراكهم بتفجير المرقد مستخدمين براميل مملوءة بمواد متفجرة وتفجيرها داخل المرقد"، لافتا إلى أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

قضت محكمة جنايات الكرخ العراقية، يوم الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر 2018، بإعدام نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال بيرقدار، في بيان، إن "محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي"، لافتا إلى أن "الأخير شغل مناصب عديدة في تنظيم "داعش" الإرهابي منها مسؤول لجنة الإفتاء وعضوا في اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم".

يذكر أن المحاكم العراقية تصدر بشكل مستمر أحكاما بالإعدام ضد متهمين بقضايا إرهابية وجنائية.