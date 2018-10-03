تركيا: إذا ثبت اختطاف خاشقجي فإن السعودية ارتكبت جريمة على أرضنا

وأوضح أقطاي، في تصريحات خاصة إلى موقع "عربي بوست"، أن بلاده تعمل على حل المشكلة، والأولوية لديها هي "إنقاذ خاشقجي وجعله آمنا"، مضيفا أن تركيا تعتقد أن خاشقجي لا يزال على أراضيها، ولم يتم نقله إلى أي جهة أخرى.
وتابع مستشار أردوغان أن تركيا ما زالت في حوار مع المملكة العربية السعودية لمتابعة القضية.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة التركية لـ"عربي بوست" إنه في حال ثبت اختطاف خاشقجي من الأراضي التركية، فإن ذلك يعد "جريمة" ارتكبتها المملكة.
وأضاف أن "مثل هذه الأفعال هي استغلال للحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها القنصلية السعودية في إسطنبول". وأوضح أنه وفي حال ثبتت مسألة الاختطاف، فإن العملية تمت ما بين الساعة 1:30 و4:40 عصر الثلاثاء، بطريقة غير رسمية، وتنتهك السيادة التركية".
وقال المصدر:
"سفارة المملكة أرض سعودية في الأعراف الدولية، لكنها تقع أيضا ضمن أراض ذات سيادة تركية، ولم يتم إبلاغنا بأن خاشقجي يشكل خطرا على أحد، أو أنه مطلوب للسلطات السعودية، ولو تم إبلاغ أنقرة بأن خاشقجي مطلوب لما تم استقباله على الأراضي التركية أو لجرى ترحيله".
وقالت خطيبة خاشقجي، السيدة خديجة، أن الإعلامي السعودي دخل إلى مبنى القنصلية في الساعة الواحدة، ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة إلى الآن.
وأضافت أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها منذ ساعات. وتواصلت السيدة مع الجهات الأمنية التركية من أمام مبنى القنصلية، ولم تصلها أية معلومات حتى الآن.
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