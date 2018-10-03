تركيا: إذا ثبت اختطاف خاشقجي فإن السعودية ارتكبت جريمة على أرضنا

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية، إن أنقرة تتابع أزمة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي على أراضيها.

وأوضح أقطاي، في تصريحات خاصة إلى موقع "عربي بوست"، أن بلاده تعمل على حل المشكلة، والأولوية لديها هي "إنقاذ خاشقجي وجعله آمنا"، مضيفا أن تركيا تعتقد أن خاشقجي لا يزال على أراضيها، ولم يتم نقله إلى أي جهة أخرى.

وتابع مستشار أردوغان أن تركيا ما زالت في حوار مع المملكة العربية السعودية لمتابعة القضية.

© صور من المدونين @JKhashoggi مسؤولون أتراك: جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية بإسطنبول

وقال مصدر مقرب من الرئاسة التركية لـ"عربي بوست" إنه في حال ثبت اختطاف خاشقجي من الأراضي التركية، فإن ذلك يعد "جريمة" ارتكبتها المملكة.

وأضاف أن "مثل هذه الأفعال هي استغلال للحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها القنصلية السعودية في إسطنبول". وأوضح أنه وفي حال ثبتت مسألة الاختطاف، فإن العملية تمت ما بين الساعة 1:30 و4:40 عصر الثلاثاء، بطريقة غير رسمية، وتنتهك السيادة التركية".

وقال المصدر:

"سفارة المملكة أرض سعودية في الأعراف الدولية، لكنها تقع أيضا ضمن أراض ذات سيادة تركية، ولم يتم إبلاغنا بأن خاشقجي يشكل خطرا على أحد، أو أنه مطلوب للسلطات السعودية، ولو تم إبلاغ أنقرة بأن خاشقجي مطلوب لما تم استقباله على الأراضي التركية أو لجرى ترحيله".

© صور من المدونين @JKhashoggi أنباء عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في تركيا

واختفى خاشقجي منذ عدة ساعات، بعد دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، أمس الثلاثاء، لإجراء معاملات عائلية فيما لا يعرف مصيره حتى الآن.

وقالت خطيبة خاشقجي، السيدة خديجة، أن الإعلامي السعودي دخل إلى مبنى القنصلية في الساعة الواحدة، ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة إلى الآن.

وأضافت أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها منذ ساعات. وتواصلت السيدة مع الجهات الأمنية التركية من أمام مبنى القنصلية، ولم تصلها أية معلومات حتى الآن.