بعد توجيه "منتصف الليل" العاجل من الملك سلمان... السعودية تتحرك

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول، في التحرك رسميا، بعد التوجيه الملكي العاجل، الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن اليمن.

وقال وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه بدأ فعليا التحرك لتنفيذ توجيهات الملك سلمان.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER بعد منتصف الليل... توجيه عاجل من الملك سلمان

وكان الملك سلمان أصدر توجيها عاجلا، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي، منحة للبنك المركزي اليمني.

وأشار وزير المالية السعودية إلى أنه تم تحويل مبلغ المنحة بالكامل صباح اليوم الأربعاء.

وتابع الجدعان قائلا: "تلك المنحة وما سبق إيداعه من مبالغ في البنك المركزي اليمني، والتي يصل مجموعها إلى 3 مليارات دولار أمريكي، تأتي استمرارا وتنفيذا لسياسات المملكة لدعم الأشقاء في اليمن".

كما أشار إلى أن هذا يأتي في إطار حرص السعودية على استقرار الاقتصاد اليمني، وتعزيز قيمة العملة اليمنية (الريال)، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق وتحقيق تطلعاته.

ووفقا لما نشرته وكالة "واس"، بعد منتصف ليل الاثنين، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني لدعم مركزه المالي.

وتنفذ قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات وقوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد مسلحي حركة "أنصار الله"، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة شمالي البلاد.

وزير المالية: تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تحويل مبلغ 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني.https://t.co/0JLrO0XJPv#واس pic.twitter.com/PHNQ3dJO7u — واس (@spagov) October 3, 2018

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كما يشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.