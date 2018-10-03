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15:02 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    سلطان بروناي

    سلطان بروناي يزور الأردن لبحث تعزيز التعاون المشترك

    © AFP 2018 / STR
    العالم العربي
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    وصل إلى الأردن، اليوم الأربعاء، سلطان بروناي دار السلام، حاج حسن البلقية، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة يجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني تتناول العلاقات بين البلدين، وسبل توسيع التعاون المشترك في المجالات كافة.

    عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد "استقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، في مطار الملكة علياء الدولي اليوم الأربعاء، السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، الذي بدأ زيارة رسمية إلى المملكة".

    أمير قطر
    © AP Photo / Pool/Brendan Smialowski
    بيان عاجل من الأردن بشأن "توجيه أمير قطر"
    ويرافق سلطان بروناي الأمير عبد المتين بن السلطان حسن البلقية، ووفد رسمي رفيع المستوى يضم عددا من كبار المسؤولين.

    ويجري العاهل الأردني وسلطان بروناي، غدا الخميس، مباحثات تتناول "العلاقات بين البلدين، وسبل توسيع التعاون المشترك في المجالات كافة، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية".

    وأشار بروناي لدى الأردن نور الدين حاج يعقوب، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين ما زال متواضعا، لكن الجهود تبذل لزيادته.

    وفي أيار/ مايو من هذا العام، وافق مجلس إدارة شركة بورصة عمان على طلب بيع أسهم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية على السعر، والطرفان هما شركة كاميل هولدنج ليميتيد، التي تعتبر الذراع الاستثمارية لحكومة بروناي، التي ستبيع الأسهم بدورها إلى كل من شركة وشركتي إينديان بوتاش ليميتد، وكيسان انترناشونال تريدنج.

    وسلطنة بروناي التي تعرف رسميا باسم بروناي دار السلام دولة تقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا. وتتكون من منطقتين تفصلهما بلدة لمبانج التابعة لولاية سراوق الماليزية التي تحيط ببروناي بشكل كامل باستثناء ساحل بروناي الشمالي المطل على بحر الصين الجنوبي.

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    أخبار, زيارة, تعاون, بروناي, الأردن
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