الحلبوسي يؤكد حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، للتباحث بشأن العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة العربية، أثناء زيارة الحلبوسي إلى القاهرة.

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري هنأ في بداية اللقاء رئيس مجلس النواب العراقي بإتمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة، التي جرت وسط أجواء ديمقراطية وشفافية، وعكست إيمان جميع أطياف الشعب العراقي بأهمية استكمال استحقاقات العملية السياسية، بما يلبي آمال وتطلعات أبناء الشعب العراقي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن شكري أعرب للحلبوسي عن اعتزازه الكبير بعمق ومتانة العلاقات المصرية — العراقية، التي تعززها أواصر المصاهرة والتفاعل المجتمعي بين الشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الدفع بأطر التعاون الثنائي مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وذكر المستشار حافظ، أن الوزير شكري أكد أيضاً خلال اللقاء على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، وأبرزها دعم وحدة العراق وسيادته على كافة أراضيه، وثقة مصر في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية على تجاوز كافة العقبات وتشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب العراقي وتعكس الهوية الوطنية العراقية.

من جانبه، ثمن الحلبوسي الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة. وقد أكد رئيس مجلس النواب العراقي على حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الكفاءات المصرية.

وفي ذات السياق، أوضح حافظ أن الوزير شكري أكد على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتكثيف التعاون مع الجانب العراقي لما يمتلكه العراق من مؤهلات وموارد، والتنسيق بشأن الجهود المشتركة في كافة المجالات وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي الشقيق. وذكر حافظ في نهاية تصريحاته، أن المحادثات تطرقت أيضاً بين الجانبين إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق الأمل في العيش في سلام واستقرار.