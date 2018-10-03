عمدة عاصمة الإكوادور يفاجئ أمير قطر

بدأ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جولته في أمريكا الجنوبية، التي تشمل الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين.

وفوجئ أمير قطر بعمدة ميدنة كيتو، عاصمة الإكوادور، موريسو روداس، يسلمه مفتاح العاصمة، في حفل أقيم بمتحف العاصمة "لا كابييا ديل أومبري" بحضور عدد من المسؤولين الإكوادوريين، باعتباره ضيف شرف لدى الجمهورية وتعبيرا عن عمق الصداقة بين البلدين، وفقا لصحيفة "الشرق".

ويعود تقليد منح مفاتيح المدن لحاكم ما، إلى العصور الوسطى، وكان يقدم مفتاح المدينة للضيف لمنحه الحق بالتجول فيها وزيارتها متى ما شاء وللتأكيد على أن المدينة باتت تحت حكمه معنويا، وهذا يرمز لقوة العلاقة بين الضيف والمضيف، وفقا لرئيس تحرير "الشرق".

صاحب السمو يتسلم مفتاح مدينة كيتو.. ماهو مغزى ذلك؟

يعود تقليد منح مفاتيح المدن لحاكم ما إلى العصور الوسطى، وكان يقدم مفتاح المدينة للضيف لمنحه الحق بالتجول فيها وزيارتها متى ما شاء وللتأكيد على أن المدينة باتت تحت حكمه معنوياً، وهذا يرمز لقوة العلاقة بين الضيف والمضيف. pic.twitter.com/naQOtPCmlb — صادق محمد العماري (@sadeq_mohammad) October 2, 2018

​وكان رئيس الإكوادور، قد منح "وسام الاستحقاق الوطني" إلى أمير قطر، موضحا أن "هذا الوسام هو أعلى وسام يمنح لرؤساء الدول، وهو تكريم يدل على حسن علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين"، حسب وكالة الأنباء القطرية.

كما شهد أمير قطر والرئيس الإكوادوري "التوقيع على اتفاقية في مجال حماية البيئة والطبيعة ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وأخرى في مجالي الشباب والرياضة".