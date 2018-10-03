مصدر في حكومة هادي: نبحث الرد على بيان الانتقالي

قال مصدر مسؤول في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إن الحكومة تعكف الآن على إعداد بيان للرد على ما صدر عن المجلس الانتقالي من دعوات للتظاهر واتهامات للحكومة بالفساد.

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، سيكون الرد حاسما حول بيان الانتقالي الذي يحرض على التمرد والثورة على الحكومة الشرعية.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab اليمن... "الانتقالي" يعلن التمرد على حكومة هادي ويدعو للتظاهر

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي ، الذي يترأسه اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ عدن السابق، قد أصدر بيانا شديد اللهجة اتهم فيه الحكومة بالفساد وتعمد تجويع الجنوبيين ونهب ثرواتهم.

وأكد أنه لا بديل عن ثورة الجنوبيين على الحكومة ودعا قادة الانتقالي لتقدم الصفوف في الاحتجاجات القادمة.

وأكد بيان المجلس على ضرورة السيطرة الشعبية على كل المؤسسات الإيرادية وطرد مسؤوليها الفاسدين بكافة الوسائل السلمية، وطالب النقابات وموظفي مؤسسات الدولة إلى إحكام السيطرة على مؤسساتهم وإدارتها وفق القوانين والمواثيق الدولية.