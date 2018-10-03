مصدر في حكومة هادي: نبحث الرد على بيان الانتقالي

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، سيكون الرد حاسما حول بيان الانتقالي الذي يحرض على التمرد والثورة على الحكومة الشرعية.
وأكد أنه لا بديل عن ثورة الجنوبيين على الحكومة ودعا قادة الانتقالي لتقدم الصفوف في الاحتجاجات القادمة.
وأكد بيان المجلس على ضرورة السيطرة الشعبية على كل المؤسسات الإيرادية وطرد مسؤوليها الفاسدين بكافة الوسائل السلمية، وطالب النقابات وموظفي مؤسسات الدولة إلى إحكام السيطرة على مؤسساتهم وإدارتها وفق القوانين والمواثيق الدولية.
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