التحالف يصرح لطائرة الأمم المتحدة بنقل نجلي صالح من صنعاء إلى الأردن

صرح التحالف العربي الذي تقوده السعودية لطائرة تابعة للأمم المتحدة بنقل نجلي صالح من صنعاء اليمنية إلى الأردن.

القاهرة — سبوتنيك . أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، أنه سهل عملية نقل أبناء الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح من صنعاء إلى الأردن، وأصدر التصاريح اللازمة لطائرة تابعة للأمم المتحدة لنقلهم.

وبحسب تلفزيون "الإخبارية" السعودي، أعلن التحالف أنه "أصدر التصريحات اللازمة لطائرة الأمم المتحدة لنقل نجلي صالح"، مضيفا أنه، "سهل عملية نقل نجلي صالح من صنعاء إلى الأردن".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت "أنصار الله" عن طي ملف "أبناء صالح" وأنه تم الإفراج عن نجليه المحتجزين منذ أكثر من 9 أشهر.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها "أنصار الله"، اليوم الأربعاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر: "إنه تم إطلاق سراح صلاح ومدين علي عبد الله صالح بموجب قرار عفو من رئيس المجلس السياسي الأعلى".