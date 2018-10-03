9 قتلى وجرحى من الجيش اليمني في هجوم لـ"أنصار الله"

سقط تسعة من مجندي الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، اليوم الأربعاء، بين قتيل ومصاب بهجوم شنه مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، شرقي العاصمة صنعاء وبكمين نصبوه في محافظة مأرب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوما بغطاء مدفعي مكثف على مواقع للجيش اليمني في تباب النهدين قرب جبل القتب الاستراتيجي في مديرية نهم.

وأَضاف أن الهجوم أوقع ستة قتلى وجرحى من القوات الحكومية، مشيرا إلى أن هجوما آخر لـ"أنصار الله" استهدف مواقع عسكرية في جبل المنارة بذات المديرية، ألحق خسائر في صفوف الجيش.

في سياق آخر، قتل جندي وأصيب آخران من الجيش اليمني بكمين لمسلحي "أنصار الله" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأوضح المصدر، أن مسلحي "أنصار الله" نصبوا كمينا لآلية للجيش بعبوة ناسفة في المخدرة شمال مديرية صرواح، أسفر عن إعطابها وسقوط قتيل وجرحين من طاقمها.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلو مترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي أنصار الله.

وينفذ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وبمشاركة قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد مسلحي حركة أنصار الله، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة في شمال البلاد.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى نتيجة الصراع بـ 16 ألف مع حاجة الملايين للمساعدات، كما يشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.