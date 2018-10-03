أبناء صالح يصلون إلى الأردن ليكملوا وجهتهم إلى دولة ثالثة

عمان- سبوتنيك وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن أبناء الرئيس اليمني الراحل وصلوا إلى الأردن لترانزيت لمدة ساعة ليكملوا وجهتهم إلى دولة ثالثة.
وكان "التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية في اليمن، أنه سهل عملية نقل أبناء الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح من صنعاء إلى الأردن، وأصدر التصاريح اللازمة لطائرة تابعة للأمم المتحدة لنقلهم.
وبحسب تلفزيون "الإخبارية" السعودي، أعلن التحالف أنه "أصدر التصريحات اللازمة لطائرة الأمم المتحدة لنقل نجلي صالح"، مضيفا أنه، "سهل عملية نقل نجلي صالح من صنعاء إلى الأردن".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت "أنصار الله" طي ملف "أبناء صالح" وأنه تم الإفراج عن نجليه المحتجزين منذ أكثر من 9 أشهر.
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