أبناء صالح يصلون إلى الأردن ليكملوا وجهتهم إلى دولة ثالثة

وصل أبناء الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، اليوم الأربعاء، إلى الأردن، وذلك بعد أن سمح "التحالف العربي" لطائرتهم بمغادرة صنعاء.

عمان- سبوتنيك وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن أبناء الرئيس اليمني الراحل وصلوا إلى الأردن لترانزيت لمدة ساعة ليكملوا وجهتهم إلى دولة ثالثة.

© REUTERS / Naif Rahma التحالف يصرح لطائرة الأمم المتحدة بنقل نجلي صالح من صنعاء إلى الأردن

وأوضح البيان أن "أبناء الرئيس علي عبد الله صالح توجهوا بالطائرة من صنعاء إلى عمان لترانزيت لمدة ساعة واحدة في مطار الملكة علياء الدولي وباتجاه دولة ثالثة، ولم يدخلوا عمان".

وكان "التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية في اليمن، أنه سهل عملية نقل أبناء الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح من صنعاء إلى الأردن، وأصدر التصاريح اللازمة لطائرة تابعة للأمم المتحدة لنقلهم.

وبحسب تلفزيون "الإخبارية" السعودي، أعلن التحالف أنه "أصدر التصريحات اللازمة لطائرة الأمم المتحدة لنقل نجلي صالح"، مضيفا أنه، "سهل عملية نقل نجلي صالح من صنعاء إلى الأردن".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت "أنصار الله" طي ملف "أبناء صالح" وأنه تم الإفراج عن نجليه المحتجزين منذ أكثر من 9 أشهر.