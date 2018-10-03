مقتل أصغر أبناء البغدادي في سوريا... والموت يقترب أكثر من زعيم "داعش"

قتل الابن الأصغر لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) أبو بكر البغدادي، وذلك في غارة جوية روسية على مواقع للإرهابيين.

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنباء عن مقتل ابن آخر لزعيم التنظيم الإرهابي، ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من مقتل ابن آخر له أثناء قتاله في صفوف الإرهابيين في سوريا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد القادة العسكريين الميدانيين في العراق أن ابن البغدادي قتل في غارة جوية على "مخبأ للإرهابيين" في إحدى القرى السورية بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر الماضي.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH "داعش" الإرهابي يعترف بمقتل نجل البغدادي بعملية إرهابية في حمص بسوريا

حيث جاء هذا الإعلان بعد أشهر قليلة فقط من إعلان "داعش" الإرهابي أن ابنا آخر من أطفال البغدادي الخمسة الإرهابيين قتل بين صفوف الإرهابيين عندما اقتحمت مجموعة منهم محطة للطاقة الحرارية في سوريا.

إلى ذلك، أعلن الحشد الشعبي العراقي، يوم الأحد الماضي، مقتل النجل الأصغر لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بضربة جوية روسية في سوريا.

وقال جبار المعموري، القيادي في الحشد الشعبي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"،

"لدينا معلومات مؤكدة تتحدث عن مقتل أصغر أبناء زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بضربة جوية روسية على مخبأ للتنظيم في إحدى القرى السورية قبل يومين".

وأضاف المعموري، أن "البغدادي فقد قبل أشهر معدودة أحد أبنائه في سوريا قرب حمص، وتم الإعلان عن ذلك"، لافتا إلى أن "الموت بدء يقترب أكثر فأكثر من البغدادي".