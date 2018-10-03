"أنصار الله": أطلقنا صاروخا محلي الصنع على تجمع عسكري سعودي في جيزان

أفاد مصدر عسكري، في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن "أنصار الله" أطلقوا صاروخا محلي الصنع على تجمع عسكري سعودي في قطاع جيزان، جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر، إن "مسلحي جماعة أنصار الله يطلقون صاروخا محلي الصنع، نوع زلزال 1، على تجمع عسكري سعودي في موقع المنتزة بالخوبة في قطاع جيزان، جنوب غربي السعودية".

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين سعوديين بكمين في جيزان

وقبل يومين، أعلنت جماعة "أنصار الله" قصفها لمواقع تتمركز فيها تجمعات لقوات سعودية وتحصينات عسكرية في قطاع جيزان أيضا.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء الاثنين الماضي، أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمعات للجيش السعودي في مواقع قائم الصيابة والسودة وبرج الخشل ونعشاو، كما استهدفت بصواريخ الكاتيوشا تجمعات لجنود السعوديين في الخوبة.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.