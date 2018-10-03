مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بمواجهات في قطاع غزة

قتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أثناء مواجهات وقعت شمال قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA "الأونروا" تسحب مؤقتا عددا من موظفيها من غزة

رام الله — سبوتنيك . أفاد الناطق باسم الوزارة في قطاع غزة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب، بـ"استشهاد أحمد سمير أبو حبل، 15 عاما، جراء إصابته بالرأس من قبل الاحتلال شمال قطاع غزة".

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل فلسطينيين اثنين اجتازا السياج الحدودي من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وجرى نقلهما إلى أحد مراكز التحقيق بعد أن عثر على سكين بحوزة أحدهما.

​وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي "وجد مع أحد المشتبهين سكين. تم اعتقالهما قرب مكان اجتيازهما للسياج وتم نقلهما لتحقيقات قوات الأمن".