بعد معارك عنيفة... الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية في صعدة

سيطر الجيش اليمني المدعوم من التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، على سلاسل جبلية في محافظة صعدة الحدودية، بعد معارك مع "أنصار الله" (الحوثيين) سقط خلالها 25 قتيلا من الجماعة بينهم قيادات ميدانية.

القاهرة — سبوتنيك. نقل المركز الإعلامي للجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، قوله: "القوات شنت هجوما واسعا بإسناد من قوات التحالف على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في الجهة الغربية لمركز مديرية باقم شمال صعدة، تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة منها سلسلة جبال الأسود وسلسلة جبال غرة وسلسلة جبال المصانع الكبرى والصغرى وقرية محديدة وسط تقدم متواصل".

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تحبط زحفا للجيش شمال صعدة

وأضاف العميد الحارثي: "قوات الجيش حررت مساحات واسعة تقدر بنحو 4 كيلومترات وصولا إلى الخط الدولي بين مركز مديرية باقم ومنفذ علب الدولي".

وتابع: "سقط 25 قتيلا من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية، بالإضافة إلى جانب جرح وأسر آخرين واستعادة عدد كبير من الأسلحة المتنوعة والذخائر".

وفي هذه الأثناء أشار إعلام "محور آزال" في الجيش اليمني، على حسابه الرسمي في "تويتر" إلى مقتل ثلاثة قيادات ميدانية من جماعة "أنصار الله" خلال المواجهات، وهم محمد أحمد الإدريسي ونجله أحمد، ومحمد المعمري، ومسفر هشول صالح الصيفي.

ولفت المحور إلى أن "الجيش استعاد قرب الخط الدولي لمركز باقم ثلاث عربات محملة بذخائر وقذائف وصواريخ حرارية وقناصات متطورة ومدافع "بي عشرة" وعيارات متنوعة ودراجات نارية وأجهزة لاسلكية".

وكان الجيش اليمني أعلن في 16 أغسطس الماضي، اقتحام مركز مديرية باقم وتحرير أجزاء واسعة منه، بعد معارك مع جماعة "أنصار الله".

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد "أنصار الله" في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وهي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.