نتائج لقاء وفد "حماس" برئيس الاستخبارات العامة المصرية

أنهى وفد حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، زيارة إلى القاهرة، بعد سلسلة من جولات الحوار مع مسؤولي الاستخبارات العامة المصرية، لبحث ملف المصالحة الداخلية بين "فتح" و"حماس".

رام الله — سبوتنيك. وقالت حركة "حماس"، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "أنهى وفد حركة حماس الموسع، بقيادة نائب رئيس الحركة، الشيخ صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي زيارته إلى القاهرة".

© AP Photo / Adel Hana إسرائيل تتوسل لـ"حماس"

وأضاف البيان: "تخللت الزيارة عدة جولات من الحوار، استمرت أربعة أيّام مع المخابرات المصرية، اختُتمت بلقاء مع اللواء عباس كامل، وزير المخابرات، حيث امتازت الحوارات بالعمق والصراحة والجدية، وتضمنت كل القضايا، ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة، وساد الحوارَ جوٌ من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا".

وتابع البيان: "أكد الأشقاء المصريون على استمرار جهودهم في مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار، وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، حيث أعربت قيادة الحركة عن تأييدها وترحيبها بجهود مصر ومتابعتها واهتمامها".