سوريا... مركز استقبال اللاجئين يطالب بإعادة تأهيل المستشفيات

قال مدير المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، الفريق فلاديمير سافتشينكو، إن المركز قد تقدم إلى وزارة الصحة الروسية ووكالة "روس ريزيرف" الفيدرالية للاحتياطات الحكومية راجيا، تقديم الأجهزة والآلات الطبية بالإضافة إلى الأدوية لإعادة تأهيل المستشفيات السورية المدمرة.

© Sputnik . Zahraa al-Amir ملف عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم يستخدم للضغط على سوريا وحلفائها

موسكو — سبوتنيك . وقال سافتشينكو، اليوم الأربعاء، خلال كلمة في اجتماع لمقري التنسيق المشترك الروسي والسوري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، إن المركز الروسي بالتعاون مع المقر السوري لشؤون التنسيق بالإضافة إلى وزارة الصحة السورية ، قام بإرسال طلب تقديم الأجهزة والآلات الطبية بالإضافة إلى الأدوية إلى وزارة الصحة الروسية ووكالة "روس ريزيرف" الفيدرالية للاحتياطات الحكومية، وذلك لإعادة تأهيل المستشفيات السورية المدمرة في المناطق السكنية بعد تحريرها من الإرهابيين.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية ووكالة "روس ريزيرف" الفيدرالية للاحتياطات الحكومية قد أكدتا استعدادهما للنظر في هذا الطلب.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمال سوريا.