تزامنا مع تنفيذ توجيه أمير قطر... السعودية والإمارات والكويت تتحرك

يزور وزراء مالية الإمارات والسعودية والكويت، الأردن، غدا الخميس، للقاء عدد من المسؤولين، وفق ما صرح به وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية.

وقال كناكرية لموقع "24" الإماراتي إن "الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات بين الأشقاء وبحث القضايا المشتركة".

وكشف كناكرية، أن "اللقاءات ستفضي إلى توقيع اتفاقيات حول مؤتمر مكة، ومنها اتفاقيات بودائع لدى البنك المركزي، وضمانات قروض، ومنح مالية للأردن".

© AP Photo / Saudi Press Agency بعد "قمة مكة"... رسالة قوية من السعودية إلى قطر

ويأتي ذلك تتويجا لاجتماع مكة قبل أشهر، بحضور العاهلين السعودي سلمان بن عبد العزيز، والأردني عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكُشف بعد الاجتماع عن تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

وكان الملك سلمان دعا للاجتماع بعد الاحتجاجات التي اندلعت في الأردن رفضا لقرارات اقتصادية في يونيو/حزيران الماضي، والتي أقيلت على أثرها الحكومة التي كان يرأسها هاني الملقي، وحل محلها حكومة عمر الرزاز.

© AP Photo / Pool/Brendan Smialowski بيان عاجل من الأردن بشأن "توجيه أمير قطر"

وكان وزير العمل قد أعلن بعد زيارته قطر، يوليو/تموز الماضي، بأنه تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة ما بين الجانبين الأردني والقطري، كما تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة المشتركة، بإشرافه ونظيره القطري.

كما أعلن مراد أنه تم الاتفاق على آلية عمل واضحة وسريعة، أولها سيكون بتشغيل 1000 شخص خلال الشهرين المقبلين، في حين الـ 9000 وظيفة المتبقية، جاء إنشاء منصة الإلكترونية مشتركة ليتمكن الشباب والشابات الأردنيين من تقديم الطلبات.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية، بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.