الرئيس الأسد يعلن موعد نهاية الحرب... ويؤكد: اللعبة السياسية ستتغير

تحدث الرئيس السوري بشار الأسد عن موعد انتهاء الحرب في بلاده، مشددا على أن قواعد اللعبة السياسية ستتغير بالكامل.

قال الرئيس السوري في تصريحات نقلتها صحيفة "الشاهد" الكويتية: "العديد من الدول الغربية بدأت تخطط وتجهز لفتح سفاراتها في دمشق، وهناك وفود غربية وعربية بدأت بالقدوم لترتيب العودة".

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وأكد بشار الأسد "قريبا جدا سيسدل الستار على هذه الحرب الإرهابية، وتتغير اللعبة السياسية".

وأشار الرئيس السوري إلى أن بلاده ستعود إلى دورها "المحوري العروبي الداعم لقضايا الأمة كما كانت من قبل".

وأضاف الأسد "سنبدأ بإعادة بناء المصانع وسيعاد تأهيل ودعم الشركات بأنواعها وأشكالها، سواء المحلية السورية منها أو المشتركة مع المستثمرين العرب والأجانب".

وأكمل الأسد "جل اهتمامنا بالزراعة حيث إن أفضل أنواع الفاكهة والخضار في المنطقة من إنتاج سوريا وسنحرص على تصديرها لجميع دول العالم".

تجدر الإشارة إلى أنه جرى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، كما فرضت دول عربية عقوبات اقتصادية وسياسية على دمشق.