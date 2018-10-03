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20:11 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الأمن السوري يعثر على مقابر جماعية في أبو الظهور شرق إدلب

    الأمن السوري يعثر على 3 مقابر جماعية في أبو الظهور شرق إدلب (صور)

    © Sputnik . basel shartouh
    العالم العربي
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    عثرت الأجهزة الأمنية السورية اليوم على 3 مقابر جماعية تضم رفات 12 شخصا في محيط بلدة أبو الظهور في ريف إدلب الجنوب الشرقي.

    ظهور أول أشخاص عائدون إلى الرقة، سويا 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2018 / Delil Souleiman
    515 جثمانا في مقابر جماعية بمدينة الرقة السورية... ولم يتم التعرف على أغلبها
    نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني قوله أن الجثامين الـ 12 تعود على الأرجح لأشخاص قضوا سابقا في المعارك التي خاضها الجيش السوري مع مسلحي تنظيم "أجناد القوقاز" الذي كان يسيطر على المنطقة قبل تطهيرها.

    وقالت مصادر طبية لوكالة "سبوتنيك" إنه تم انتشال الجثامين بحضور فريق من الهلال الأحمر السوري، وتم نقلهم إلى المشفى العسكري في مدينة حماة تمهيدا لإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة للتعرف على هوياتهم.

    من جهتها، رجحت مصادر الطب الشرعي في محافظة حماة لمراسل "سبوتنيك" أن تكون معظم الجثامين عائدة لجنود من الجيش قضوا أثناء المعارك التي جرت في المنطقة قبل أشهر، مدللة على ذلك بالعثور على ألبسة عسكرية في المقابر الثلاثة.

    العثور على مقابر جماعية في أبو الظهور شرق إدلب
    © Sputnik . basel shartouh
    العثور على مقابر جماعية في أبو الظهور شرق إدلب

    وكان الجيش العربي السوري بدأ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي عملية عسكرية واسعة بأرياف حلب الجنوبي وإدلب الشرقي وحماة الشمالي بالتعاون مع القوات الرديفة وبمشاركة واسعة من سلاحي الجو الروسي والسوري.

    وتمكن خلال هذه العملية الواسعة من السيطرة على مطار أبو الظهور ثاني أكبر المطارات العسكرية في الشمال السوري إضافة إلى تطهير أكثر من 300 قرية وبلدة في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب من مسلحي "داعش" و"جبهة النصرة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا) وفصائل تكفيرية أخرى متحالفة معهم.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, جثث مجهولة, العثور على مقابر جماعية, الحرب على الإرهاب, الأمن السوري, الجيش السوري, سوريا
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