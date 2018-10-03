الدفاع القطرية تكشف محتوى لقاء رئيس الأركان بقائد القيادة الجوية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عما جاء خلال لقاء رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، بجوزيف غاستيلا قائد القيادة الجوية المركزية الأمريكية.

وقالت الوزارة إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وشهدت دولة قطر لقاءات عسكرية عديدة خلال اليومين الماضيين، كان من بينها وصول وفد عسكري سوداني إلى الدوحة.

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يلتقي قائد القيادة الجوية المركزية الأمريكية #قطر #أمريكا pic.twitter.com/CBVAKIh6fy — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) October 3, 2018

يذكر أن قطر ستشارك في مناورات "الحوت الأزرق — 2018" التي تستضيفها تركيا، في البحر المتوسط، بمشاركة دول أعضاء في حلف الناتو، وتسع دول بينها السعودية.

وتشارك في هذه المناورات التي تنطلق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي إضافة إلى دول أخرى بينها السعودية وقطر والجزائر ورومانيا وباكستان.