رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا يهاجم قطر

شن سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، اليوم الأربعاء، هجوما على دولة قطر.

قال ولد محم: إنه غريب أن يتحدثوا عن الديمقراطية الموريتانية، وهي التي لا توجد فيها معارضة، وسجونها تكتظ بمواطنيها، بمن فيهم إخوة أميرها تميم".

وكتب ولد محم، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ساخرًا: غريب أن يتحدثوا عن الديمقراطية الموريتانية من قطر، حيث لا يسمح بوجود أحزاب سياسية، أو عن الحريات السياسية في موريتانيا من قطر، حيث لا توجد معارضة خارج السجون، وأبدأ بإخوة الأمير نفسه".

غريب أن يتحدثوا عن الديموقراطية الموريتانية من قطر حيث لا يسمح بوجود أحزاب سياسية، أو عن الحريات السياسية في موريتانيا من قطر حيث لا توجد معارضة خارج السجون وابدأ بإخوة الأمير نفسه.

أما عن موريتانيا التي تحارب الإسلام وأمير قطر الذي يحتضنه، فاضحك على زمانك ما شئت. — سيدي محمد ولد محم (@SMohamedMaham) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وتابع رئيس الحزب الحاكم هجومه على قطر، قائلًا: "أما عن موريتانيا، التي تحارب الإسلام، وأمير قطر الذي يحتضنه، فاضحك على زمانك ما شئت".

جاءت تغريدة ولد محم، في سياق التراشق الإعلامي الدائر في موريتانيا، بعد بث قناة "الجزيرة" حلقة من برنامج "الاتجاه المعاكس"، أمس، التي غاب عنها ممثل الحكومة الذي اعتذر، في اللحظات الأخيرة، عن المشاركة في الحلقة، التي ناقشت موضوع إغلاق مؤسسات تعليمية في موريتانيا، تديرها شخصيات مقربة من "الإخوان المسلمين".

ويرى موالون للنظام الموريتاني أن الحلقة تحاملت كثيرًا على بلادهم، حيث أبدى أغلبية النشطاء غضبهم من تحامل مقدم البرنامج، فيصل القاسم، على الرئيس الموريتاني الذي وصفه عدة مرات بـ"الانقلابي" و"الحاكم العسكري لموريتانيا".