تزامنا مع قرار الملك سلمان... رسالة نارية من الحوثي إلى "مرتزقة العدوان"

وجه رئيس اللجنة الثورية في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، رسالة شديدة اللهجة إلى من وصفهم بـ"مرتزقة العدوان".

وغرد الحوثي عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء: "مرتزقة العدوان يقولون إننا أخذنا احتياطي البنك، لماذا إذن تقومون بتحمل مسؤولياتنا؟ دعونا ندير إيرادات الجمهورية كلها كوننا كما تزعمون السبب، لنتحمل أخطاءنا".

وأضاف الحوثي "نحن نتعهد باستقرار الريال وتسليم الرواتب لمصلحة الوطن والشعب الحكم، وسيعرف من يعمل لصالحه ممن يعمل على تدميره في شتى المجالات".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان، قد وجه يوم أمس الثلاثاء، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني لدعم مركزه المالي، ليصل إجمالي ما أودعته المملكة في البنك المركزي اليمني إلى ثلاثة مليارات دولار.

مرتزقة العدوان

يقولون إننا أخذنا احتياطي البنك

لماذا إذن تقومون بتحمل مسئولياتنا؟

دعونا ندير إيرادات الجمهورية كلها كوننا كما تزعمون السبب، لنتحمل أخطائنا

ونحن نتعهدباستقرار الريال وتسليم الرواتب لمصلحة الوطن

والشعب الحكم، وسيعرف من يعمل لصالحه ممن يعمل على تدميره في شتى المجالات — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 3, 2018

وكانت حكومة الإنقاذ المشكلة في صنعاء قد اتخذت قرارا في مارس/ آذار الماضي بمنع تداول فئات 200 و500 و1000 ريال الجديدة، متهمة الحكومة اليمنية بالتسبب في انهيار الريال بطباعة أكثر من 800 مليار ريال دون غطاء من العملة الصعبة أو الذهب، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل ووقف طباعة العملة ووضع حد لما وصفته بالعبث بحياة اليمنيين.

يذكر أن الحكومة اليمنية لجأت أواخر عام 2016 إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليونين ومئتي ألف.

ويشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.