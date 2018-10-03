القناصة ينتشرون في الشوارع... تحرك عسكري أردني بمشاركة باكستان

انتشرت وحدات القناصة وأفراد القوات الخاصة الأردنية، في تحرك عسكري، تشارك فيه المروحيات، بحضور قائد عسكري باكستاني.

نفذо التمرين مجموعة الملك عبد الله الثاني، القوات الخاصة الملكية في مركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة في الأردن.

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات المسلحة الأردنية أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، شهد تمرين مكافحة الإرهاب، الذي نفذته مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة الملكية في مركز تدريب العمليات الخاصة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية اللواء المهندس نصار العثامنة.

وقال الموقع: "شمل التمرين، الذي نفذته قوة مؤلفة من فريقي اقتحام وفريق قناصين مسندة بطائرات (بلاك هوك) وطائرات (ليتل بيرد) وطائرة استطلاع، على عرض إيجاز من قبل قائد الوحدة المنفذة للتمرين وعلى عمليات التخطيط والتحضير وتجهيز القوة".

وشملت التدريبات عمليات القتال في المناطق المبنية، التي تضمنت عمليات الاقتحام، والتطهير وتخليص الرهائن وتأمين المباني، وإخلاء الإصابات بالطائرات العامودية.

كما شهد الحضور عمليات عزل المنطقة بواسطة الطائرات العامودية والقناصين وعمليات الإنزال السريع بالحبال والإخلاء الطبي بواسطة الطائرات.