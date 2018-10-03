قصف صاروخي لـ"أنصار الله" على قوات يمنية على حدود السعودية

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن مسلحي الجماعة أطلقوا أربعة صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كيلو مترات) في منفذ علب الحدودي وغرب مجازة في عسير.

© AP Photo / Hani Mohammed بعد معارك عنيفة... الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية في صعدة

واستكمل الجيش اليمني السيطرة على منفذ علب الحدودي الذي يبعد عن ظهران الجنوب في عسير نحو 15 كيلو متراً، عقب معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" في الخامس من ديسمبر 2016.

في سياق آخر، أشارت "المسيرة" إلى أن مسلحي "أنصار الله" اقتحموا مواقع لقوات الجيش اليمني في مجازة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وكان مسلحو "أنصار الله" قد أطلقوا في وقت سابق اليوم، 4 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال 1" على تجمعات عسكرية سعودية وأخرى للجيش اليمني في موقعي المنتزة والعمود في الخوبة بجيزان، حسب مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء.