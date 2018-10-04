الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" شمال لحج

دارت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة لحج جنوب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن القائد الميداني في جبهة كرش الشريجة العميد علي المسلمي "أن مواجهات اندلعت عقب محاولة مليشيا الحوثي الانقلابية التسلل باتجاه مرتفعات جبل الضواري في الشريجة بمديرية القبيطة شمال لحج".

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab اليمن... الداخلية توجه تحذير للمجلس الانتقالي الجنوبي

وأضاف العميد المسلمي: "أفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار باتجاه مدينة الراهدة، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها".

في الأثناء، أفادت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله بأن مسلحي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في تبة الشرفي والتباب المجاورة في جبهة كرش بمحافظة لحج.

وحسب "المسيرة" ألحقت العملية الهجومية خسائر فادحة في عديد وعتاد القوات الحكومية.

وكان الجيش اليمني أعلن في 25 آب/ أغسطس الماضي، تحرير جبل اسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل الضواري الاستراتيجي شمال الشريجة عقب معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله.

وتشهد مديرية القبيطة شمال محافظة لحج منذ نحو عامين معارك كر وفر بين مسلحي أنصار الله والقوات الحكومية التي تسعى لاستعادة المديرية بالكامل وتأمين جبالها الاستراتيجية المطلة على عدد من المحافظات الجنوبية، في حين يستميت مقاتلو "أنصار الله" للمحافظة على تمركزهم فيها.