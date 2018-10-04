الكشف عن نوع وخصائص "إس-300" السورية (فيديو)

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، بتسليم منظومات "إس-300" وغيرها من المعدات المخصصة لتعزيز أمن العسكريين الروس في الجمهورية العربية السورية. ونشرت وزارة الدفاع أمس فيديو يؤكد وصول المنظومة إلى سوريا.

وأعلن الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة "أرسنال أوتيتشستفو"، فيكتور موراخوفسكي أن روسيا أرسلت إلى سوريا "إس- 300بي إم"، التي تستخدم صواريخ من طراز "48 إن 6"، القادرة على تدمير الطائرات والصواريخ المجنحة على بعد يصل إلى 200 كيلومتر وبسرعة أكثر من 6 آلاف كيلومتر في الساعة، وفقا لوكالات روسية.

وقال الخبير: "إنها "إس-300 بي إم"، التي تستخدم صواريخ من طراز "48 إن 6".

"إس-300 بي إم"- دخلت الخدمة في عام 1993. وتسمح الصواريخ والإلكترونيات المتطورة بتدمير الطائرات والصواريخ المجنحة على بعد 150 كيلومترا وبسرعة أكثر من 6 آلاف كيلومتر في الساعة. ولكن الصواريخ المتقدمة تسمح لها بضرب الأهداف على بعد 200 كيلومتر.

وكان شويغو قال في الاجتماع: "طبقا لقرار الرئيس، بدأنا بتنفيذ عدد من التدابير الموجهة لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية عسكريينا، لقد انتهينا من توريد منظومة "إس-300"، وهذا يشمل 49 وحدة من المعدات: رادارات استشعار، وبطبيعة الحال، أنظمة التعريف الرئيسية، وآلات التحكم، وأربعة منصات إطلاق".

وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن روسيا ستقوم بتزويد سوريا بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخي "إس-300"، مضيفا بأن بلاده أوقفت وبطلب من إسرائيل عام 2013 تسليم سوريا المنظومة. يأتي ذلك بعد أن حملت وزارة الدفاع الروسية، سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية عن حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20"، في 17 أيلول/ سبتمبر المنصرم.