الكشف عن "قرار خليجي يتم اتخاذه على أعلى المستويات"

كشفت صحيفة خليجية عن "قرار خليجي على أعلى المستويات يتم اتخاذ، اليوم الخميس".

وأكد مصدر دبلوماسي لصحيفة الراى الكويتية، أن "قرارا خليجيا على أعلى المستويات تم اتخاذه لبدء الخطوات التنفيذية لبرنامج دعم الاستقرار المالي في مملكة البحرين".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER السعودية تتحدث عن "زيارة الساعة التي اختصرت 8 سنوات من العمل"

ويوقع وزراء مالية الكويت والسعودية والإمارات اتفاقا، لدعم البحرين، حيث يزورونها اليوم عقب زيارتهم للأردن.

وأشار المصدر إلى أنه تم وضع "اللمسات النهائية على الخطوات المرتقبة لبرنامج دعم البحرين بعد انتهاء الفريق الفني المشترك بين الكويت والسعودية والإمارات من إعداد تقريره في هذا الخصوص بالتنسيق مع صندوق النقد العربي".

وتدعم الدول الثلاث البحرين بمبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار، عاكسة حسب المصدر "ما وصلت إليه العلاقات الخليجية المشتركة من تميز ورسوخ".

وشدد ولي العهد البحريني سلمان بن حمد لوزير المالية الكويتي نايف الحجرف على أن "المملكة تتطلع دائما إلى تعزيز العلاقات مع الكويت في مختلف مسارات التنمية".