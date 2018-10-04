الفالح: المملكة تستثمر 20 مليار دولار في طاقة إنتاج النفط الفائضة

صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، أن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الفائضة من إنتاج النفط وزيادتها.