70 ألف جندي خليجي يستعدون لتحرك عسكري خلال أيام

يستعد 70 ألف جندي خليجي وأكثر من 5 آلاف جندي بريطاني، لتحرك عسكري، تراقبه 8 دول، ويتم الانتهاء منه خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

بحث وزير المكتب السلطاني لسلطنة عمان الفريق أول سلطان النعماني، مع وزير القوات المسلحة بالمملكة المتحدة مارك لانكستر، خلال اجتماع مشترك في مسقط، الاستعدادات لتنفيذ التمرين العسكري المشترك "السيف السريع-3".

© Photo / CC أكبر تمرين عسكري في تاريخ سلطنة عمان

وبحسب وكالة الأنباء العمانية ، أكد الجانبان على تعزيز أطر التعاون الثنائي، وتطرقا إلى الموضوعات ذات الاهتمام مشترك، وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين.

ووصلت إلى سلطنة عمان مجموعة من الآليات العسكرية وكميات من العتاد الحربي البريطاني، للمشاركة في التمرين العسكري (العماني — البريطاني) المشترك "السيف السريع-3"، الذي سينطلق، خلال الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن عددا من الدبابات وعربات النقل التابعة للقوات المسلحة الملكية البريطانية، وصلت إلى ميناء الدقم بمحافظة الوسطى في سلطنة عمان.

وتنفذ قوات مسلحة من الدولتين مناورات عسكرية مشتركة، ضمن هذا التمرين، وذلك بمشاركة مراقبين عسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، ودول عربية خليجية أخرى، وتركيا، والهند، وباكستان، وإيران، ومصر، والأردن.

وتهدف المناورات إلى تدريب القوات البريطانية والعمانية على القيام بأعمال عسكرية مشتركة برا وبحرا وجوا، مع التركيز على الانتشار والتمركز وتهيئة البنى اللازمة لاستعادة حوالي عشرين ألف جندي من مسرح عمليات، تقدر مساحته بآلاف الكيلومترات.

وانطلقت في سلطنة عمان، الاثنين الماضي، فعاليات التمرين الوطني "الشموخ-2"، الذي تنفذه قوات السلطان المسلحة، إضافة إلى باقي دوائر وزارة الدفاع العمانية، والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، بمشاركة أكثر من 70 ألف عنصر من السلطنة.

للمشاركة في التمرين المشترك العماني البريطاني (#السيف_السريع_3) وصول عدد من الدبابات والطائرات المروحية وعربات النقل التابعة للقوات المسلحة الملكية البريطاني. pic.twitter.com/MkZP3av1Qg — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) September 21, 2018

وقال رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، الفريق الركن أحمد النبهاني، في تصريح صحفي نقلته الوكالة الرسمية: "سيعقب فعاليات الشموخ 2، مباشرة، التمرين العسكري المشترك مع الجانب البريطاني "السيف السريع "3، الذي يستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري".

وأشار النبهاني إلى إن أعداد المشاركين في هذا التمرين تصل إلى أكثر من 70 ألف مشارك من السلطنة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، إلى جانب القوات المسلحة البريطانية، التي تشارك بأكثر من 5500 جنديا.

تواجه بريطانيا ومنطقة #الخليج بشكل عام التهديدات العالمية نفسها من الإرهاب والتطرف علما أنه من مصلحة بريطانيا الأمنية والاقتصادية دعم دول الخليج في التغلب على التحديات الإقليمية وذلك من أجل منطقة أكثر استقرارا وازدهارا #السيف_السريع_3 #عُمان @UKinOman @DefenceHQ pic.twitter.com/p6YXaYyYVD — Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) October 3, 2018

وأوضح النبهاني بأنه سيتم استخدام الأسلحة والأجهزة والمعدات العسكرية المختلفة، وخاصة تلك التي دخلت في الخدمة حديثا؛ مؤكدا أن هذا التمرين فرصة مهمة لتطوير القدرات الوطنية في التعامل مع مختلف القضايا، سواء ذات العلاقة بالعمليات العسكرية والأمنية.

حنا لك يا وطن حصن حصين أبشر بِنَا وقت اللوازم نهب جنود #السيف_السريع_3 #الشموخ_2 عرس وطن🇴🇲 pic.twitter.com/k4Wj4yTHw3 — عماني للمونتاج🇴🇲 (@MrAbdullah2000) October 4, 2018

وانطلقت في سلطنة عمان، الاثنين الماضي، فعاليات التمرين الوطني "الشموخ 2"، الذي تنفذه قوات السلطان المسلحة، إضافة إلى باقي دوائر وزارة الدفاع العمانية، والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، بمشاركة أكثر من 70 ألف عنصر من السلطنة.

وقال رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، الفريق الركن أحمد النبهاني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء العمانية، "سيعقب فعاليات الشموخ 2، مباشرة، التمرين العسكري المشترك مع الجانب البريطاني السيف السريع 3، الذي يستمر حتى نهاية أكتوبر الحالي".