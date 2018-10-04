بعد "تهديدات" ترامب للملك سلمان... تفاصيل مكالمة أمريكية جديدة مع ولي العهد

تلقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وذلك بعد ساعات من تصريحات جريئة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزي آل سعود.

وشكر الوزير الأمريكي ولي العهد على شراكته القوية والمستمرة، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بين البلدين، كما ركز الحديث على القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك اليمن ومكافحة الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني في المنطقة، كما تطرق إلى مجالات توسيع التعاون الأمريكي السعودي.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يهدد الملك سلمان من جديد: لن تظل في الحكم لأسبوعين (فيديو)

وتأتي المكالمة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال تجمعين انتخابيين، كان أولهما في ولاية فرجينيا عندما قال: "أنا أحب السعودية وقد أجريت مع الملك سلمان هذه الصباح حديثا مطولا، وقلت له إنك تمتلك تريليونات من الدولارات، والله وحده يعلم ماذا سيحدث للمملكة في حالة تعرضت لهجوم".

وأضاف: "قلت له أيها الملك ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه".

وتابع: "نحن ندعم جيوشهم لذلك دعوني أسأل: لماذا ندعم جيوش هذه الدول الغنية؟ أمر مختلف أن نقدم الدعم لدول تعيش وضعا صعبا وخطيرا مع فظائع قد تؤدي إلى مقتل الملايين، لكن عندما تكون لديك دول

ثم عاد ترامب ليقول في تجمع انتخابي في ساوثافن بولاية "مسيسبي" الأمريكية: "قلت صراحة إلى الملك سلمان أنه لن يظل في الحكم لأسبوعين من دون دعم الجيش الأمريكي".

وأوضح ترامب أن هذا كان خلال ضغطه على السعودية من أجل كبح عملية ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ووصفت وكالة "رويترز" تصريحات ترامب الجديدة بأنها تصريحات "غير دبلوماسية".