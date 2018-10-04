حريق ضخم في السعودية يدمر 18 سيارة وسقوط ضحية (فيديو)

اندلعت النيران في عدد من السيارات، فجر اليوم الخميس، في حي الفيصلية بمحافظة تبوك بالسعودية، إثر انقلاب ناقلة نفط.

ووفقا لتقارير صحفية سعودية، أفاد شهود عيان أنه رغم انقلاب الناقلة على بعد كيلومتر من موقع السيارات، إلا أنه بسبب تسرب النفط اندلع الحريق.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك، نبيل العنزي، إن الحادث أسفر عن وفاة قائد الحافلة الذي يحمل إحدى الجنسيات الآسيوية.

انقلاب ناقلة وقود في #تبوك فجر اليوم ، نتج عنه وفاة شخص واحتراق 18 مركبة وإخلاء المساكن المجاورة.. pic.twitter.com/4lkDRG4Lek — هاشتاق العرب (@TheArabHash) October 4, 2018

وتم تأمين الموقع بالماء المخلوط بمادة رغوية؛ بينما تضررت عدد ١٨ مركبة كانت متوقفة في مسار الوقود.

ونجحت قوات الدفاع المدني السعودية في عزل الحافلة عن النيران لضمان عدم تعرضها للانفجار، وتم التعامل مع الوقود المتسرب الذي أدى لاشتعال المركبات وإخلاء المساكن المجاورة.